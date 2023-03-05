"السلطان ".. رجل التطوير وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء

صدر الأمر الملكي الكريم، اليوم، بتعيين المهندس إبراهيم بن محمد السلطان وزير دولة وعضو مجلس الوزراء، ويأتي هذا الأمر السامي كتتويج لمسيرة حافلة من العطاء لـ"رجل التطوير" إن صح التعبير، حيث ارتبطت مسيرة الرجل خريج كلية الهندسة المدنية عام 1978 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالتطوير في كل مناطق المملكة.
وشغل المهندس "السلطان" المستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير منذ 26 فبراير 2018 العديد من المناصب المرتبطة بـ"التطوير"؛ حيث تقلّد منصب رئيس مركز دعم هيئات التطوير، وعضو مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، كما أنه عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وعضو مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار منذ ديسمبر 2019، وهيئة تطوير محافظة الأحساء منذ مايو 2022، وهيئة تطوير محافظة الطائف منذ مايو 2022.
وشغل المهندس "السلطان" منصب أمين منطقة الرياض بين 2015 و2018، ورئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، كما تقلّد عدة مناصب في مركز المشاريع والتخطيط التابع للهيئة العليا لتطوير الرياض؛ أبرزها "نائب رئيس المركز، رئيس المركز، المدير العام للتخطيط والبرامج، مدير عام إدارة الإنشاء، مدير مشروع تطوير منطقة قصر الحكم وطريق الملك فهد".