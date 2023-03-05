"السلطان ".. رجل التطوير وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء

وشغل المهندس "السلطان" المستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير منذ 26 فبراير 2018 العديد من المناصب المرتبطة بـ"التطوير"؛ حيث تقلّد منصب رئيس مركز دعم هيئات التطوير، وعضو مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، كما أنه عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وعضو مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار منذ ديسمبر 2019، وهيئة تطوير محافظة الأحساء منذ مايو 2022، وهيئة تطوير محافظة الطائف منذ مايو 2022.