مستشفى ظلم العام يُنقذ مصابًا في حادث مروري تعرَّض لنزيف داخلي

وكان المستشفى قد استقبل الشابين اللذين تعرضا لإصابات متعددة، ما بين كسور وجروح؛ وأعلنت الفِرق الطبية الاستنفار للتعامل مع الحالتَين، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابَين، وأُحيل أحد المصابَين على وجه السرعة لأحد المستشفيات المرجعية بـ"تجمع الطائف الصحي" عبر فرقة طبية مجهزة؛ لحاجته إلى المزيد من الرعاية الطبية.