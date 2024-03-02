مستشفى ظلم العام يُنقذ مصابًا في حادث مروري تعرَّض لنزيف داخلي

أنقذت الفِرق الطبية بمستشفى ظلم العام في تجمع الطائف الصحي -بفضل الله- شابَّين في العقد الثالث من العمر بعد تعرُّضهما لحادث مروري على أحد طرق المنطقة.
وكان المستشفى قد استقبل الشابين اللذين تعرضا لإصابات متعددة، ما بين كسور وجروح؛ وأعلنت الفِرق الطبية الاستنفار للتعامل مع الحالتَين، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابَين، وأُحيل أحد المصابَين على وجه السرعة لأحد المستشفيات المرجعية بـ"تجمع الطائف الصحي" عبر فرقة طبية مجهزة؛ لحاجته إلى المزيد من الرعاية الطبية.
وتبيَّن تعرُّض أحد المصابَين لنزيف داخلي، يهدد حياته؛ ما استدعى إجراء عملية جراحية عاجلة داخل قسم العمليات بالمستشفى؛ لإيقاف النزيف، وإنقاذ حياته.
وقرر الأطباء بعد استقرار حالة المصاب إحالته إلى أحد المستشفيات المرجعية بـ"تجمع الطائف الصحي"، ويرافقه فريق طبي؛ لاستكمال الإجراءات الطبية، ومتابعة الحالة.