بحضور خريجين سعوديين.. سفارة اليابان بالمملكة تقيم حفل إفطار رمضاني

وأشار إلى الفعاليات الثقافية التي أقامتها السفارة أخيراً، مثل المهرجان الياباني الذي أُقيم في نوفمبر الماضي، الذي شارك فيه أكثر من 3000 شخص، معرباً عن أمله في أن تزداد مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز التبادل الثقافي، في ضوء العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان التي ستدخل عامها السبعين في السابع من يونيو من هذا العام.