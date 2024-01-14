"تعليم الطائف": إحداث 11 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية العام القادم

والمدارس المُحدثة هي: مدرسة بشر بن الوليد للمرحلة المتوسطة في شمال الحلقة الشرقية، سهل بن قيس المتوسطة "بنين" في الرحبة شرق السيل، الرميدة المتوسطة "بنين" في حي الرميدة، القلت الثانوية "بنين" بحي القلت، خولة بنت عقبة الابتدائية "بنات" في حي النظام في الواسط، آمنة بنت الحكم للبنات "متوسطة" شمال الحلقة الشرقية، رقية بنت ثابت متوسطة "بنات" في مثملة في الحوية، الرحبة متوسطة "بنات" في الرحبة شرق السيل، حبيبة بنت سهل للبنات "متوسطة" في الرميدة، سعاد الأنصارية "ثانوية بنات" شمال الحلقة الشرقية ، الرحبة ثانوي "بنات" شرق السيل.