"تعليم الطائف": إحداث 11 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية العام القادم

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، إحداث 11 مدرسة جديدة في مختلف المراحل الدراسية، 4 منها للبنين، و7 منها للبنات للعام الدراسي القادم 1446هـ.
والمدارس المُحدثة هي: مدرسة بشر بن الوليد للمرحلة المتوسطة في شمال الحلقة الشرقية، سهل بن قيس المتوسطة "بنين" في الرحبة شرق السيل، الرميدة المتوسطة "بنين" في حي الرميدة، القلت الثانوية "بنين" بحي القلت، خولة بنت عقبة الابتدائية "بنات" في حي النظام في الواسط، آمنة بنت الحكم للبنات "متوسطة" شمال الحلقة الشرقية، رقية بنت ثابت متوسطة "بنات" في مثملة في الحوية، الرحبة متوسطة "بنات" في الرحبة شرق السيل، حبيبة بنت سهل للبنات "متوسطة" في الرميدة، سعاد الأنصارية "ثانوية بنات" شمال الحلقة الشرقية ، الرحبة ثانوي "بنات" شرق السيل.
ونوّه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بالدعم اللامحدود والمتواصل للقيادة الرشيدة للتعليم، وحرصها الدائم على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة للطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية.
وقدّم الغامدي شكره وامتنانه لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، ومحافظ الطائف؛ لحرصهم ومتابعتهم المستمرة، مثمّنًا لوزير التعليم دوره وحرصه على توفير البيئة المدرسية المحفزة للإبداع والابتكار .