"السعودية الرقمية" تشارك من إسبانيا تجربة المملكة في التحول الرقمي

ويمثل "السعودية الرقمية" الجهات الحكومية: "وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الاستثمار، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للسياحة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية".