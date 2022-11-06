"السعودية الرقمية" تشارك من إسبانيا تجربة المملكة في التحول الرقمي

تشارك "السعودية الرقمية"، غدًا الاثنين، خلال الفترة من 7 - 10 نوفمبر الجاري، في فعاليات مؤتمر ومعرض Gartner IT Symposium/Xpo 2022، في مدينة برشلونة الإسبانية.
وتأتي المشاركة بهدف استعراض عدد من قصص النجاح الرائدة في مجالات الحكومة الرقمية بالمملكة وإبرازها دوليًا.
ويمثل "السعودية الرقمية" الجهات الحكومية: "وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الاستثمار، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للسياحة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية".
ويضم الوفد السعودي نخبة من القيادات الحكومية الرقمية، وصنّاع القرار في التحول الرقمي، إضافة إلى ممثلي المنصات الحكومية الرقمية، وفريق عمل السعودية الرقمية.
ويأتي المعرض الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية، في إطار تعزيز حضور المملكة على الخريطة الرقمية العالمية، والتعريف بمنجزات الحكومة الرقمية في المملكة؛ حيث يُعد المؤتمر أكبر تجمع عالمي لصنّاع تقنية المعلومات يستعرض التوجهات الاستراتيجية وقصص النجاح في مسارات التحول الرقمي.