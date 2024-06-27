تحت رعاية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.. انطلاق موسم جدة 2024

تحت رعاية الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، انطلقت اليوم، فعاليات "موسم جدة 2024" تحت شعار "من جديد"، بحضور صاحب الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وذلك في "جدة بروميناد" من آرت بالواجهة البحرية، بمصاحبة عددٍ من العروض والأنشطة التي شملت: عروض الدرونز، والألعاب النارية، والعروض المرئية، فضلاً عن العروض المتجولة.