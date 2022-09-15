رئيس عمليات طيران الإمارات: إعادة العمل مع السعودية بنسبة 80% بعد "كورونا"

كشف عادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وأواسط آسيا، أن العمل جار على إعادة العاملين الذين تم تسريحهم خلال أزمة كورونا حسب الاحتياج، مشيراً إلى أنه تم تسريح 30% من العاملين بطيران الإمارات. وأشار إلى أنه تم إعادة العمل بين الإمارات والسعودية بـ 80% عما كانت عليه قبل كورونا.