رئيس عمليات طيران الإمارات: إعادة العمل مع السعودية بنسبة 80% بعد "كورونا"

كشف عادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وأواسط آسيا، أن العمل جار على إعادة العاملين الذين تم تسريحهم خلال أزمة كورونا حسب الاحتياج، مشيراً إلى أنه تم تسريح 30% من العاملين بطيران الإمارات. وأشار إلى أنه تم إعادة العمل بين الإمارات والسعودية بـ 80% عما كانت عليه قبل كورونا.
وكان طيران الإمارات قد افتتح مكتباً جديداً للحجز والمبيعات في جدة، والذي سيوفر مزيداً من الراحة للعملاء الراغبين في حجز رحلاتهم وعطلاتهم.
وشهد الافتتاح حضور ناصر بن هويدن الكتبي القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في جدة، وجبر العزيبي نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات في المملكة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي صناعة السفر والمدعوين من العملاء.
وكانت طيران الإمارات قد وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة STA لتعزيز السياحة الوافدة إلى المملكة وجذب شرائح جديدة من المسافرين عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة. وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الوعي وترويج التجربة السعودية في مختلف محطات طيران الإمارات وتشجيع المسافرين على زيارة مناطق الجذب الفريدة في المملكة.
كما كانت طيران الإمارات أيضاً أول ناقلة تهبط بطائرتها A380 في المبنى رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ما يجعلها أول ناقلة تشغل الطائرة ذات الطابقين كأحدث مرفق جوي في المملكة العربية السعودية.