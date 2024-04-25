من تقرير "إنترنت السعودية".. هذا التطبيق يستخدمه 90% من سكان المملكة

واستعرض التقرير مجموعة من المؤشرات والمعلومات المتعلقة بنمط وسلوك المستخدمين وتفضيلاتهم في استخدام الإنترنت بالمملكة خلال عام 2023م، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف المستخدمين في المملكة يقضون 7 ساعات وأكثر يوميًا في استخدام الإنترنت، وأن ساعات الذروة خلال اليوم في الاستخدام كانت بين التاسعة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً، ويعد يوم الجمعة أكثر الأيام استخدامًا للإنترنت خلال الأسبوع، ووصلت نسبة استخدام الهاتف المتنقل في تصفح الإنترنت إلى 98.9%، إضافة إلى شمول التقرير على دراسة لسلوك المستخدمين في التسوق الإلكتروني، حيث بلغت نسبة التسوق عبر الإنترنت 63.7%.