"المساحة الجيولوجية" تُعَرّف بأهمية وآلية مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي بتبوك

من جانبه بيّن محمد الكاف أحد مشرفي مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، أن هذا المشروع في هذه المرحلة انطلق في المنطقة عبر مطار الوجه الذي يعد المطار الرابع في منطقة الدرع العربي الذي يُستخدم لهذا الغرض للحصول على بيانات جيولوجية بمواصفات عالية تغذي بها قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية؛ من أجل جذب المهتمين بالاستثمار التعديني، وخلق فرص تعدينية جديدة، بالإضافة إلى توفير البيانات للقطاعات الحكومية؛ لما لها من استخدامات تخدم الكثير من المجالات المختلفة، وهنا تمت الإشادة بمنسوبي مطار الوجه والقيادات العسكرية والمسؤولين في المنطقة على الدعم والتنسيق العالي الذي أدى إلى نقل أربع طائرات بمشغليها بسلاسة وانطلاق فعلي للأعمال.