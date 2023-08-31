"المساحة الجيولوجية" تُعَرّف بأهمية وآلية مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي بتبوك

عقدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، لقاءً تعريفيًّا في إمارة منطقة تبوك، عن أهمية وآلية مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي في المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن الهيئة، بالتعاون مع إمارة منطقة تبوك، نظّمت لقاءً تعريفيًّا مع المحافظين ورؤساء المراكز ومنسوبي الإمارة، وكذلك المسؤولين في القطاعات لاستعراض أهداف وأهمية أعمال مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي أحد مشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركة إكسكاليبر العالمية بالمنطقة في هذه الفترة.
وقال أبا الخيل إن هذا اللقاء التعريفي بالمسؤولين هو خطوة استباقية مهمة لإيصال رسائل إعلامية تعريفية وتثقيفية موجهة لجميع الشرائح المجتمعية في منطقة تبوك، عن طبيعة وآلية وأهمية وأهداف المشروع الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى الحصول على بيانات جيولوجية دقيقة عن طريق أجهزة ومستشعرات لقياس المغناطيسية والإشعاعية، محمولة جوًّا عبر طائرات متخصصة لذلك.
من جانبه بيّن محمد الكاف أحد مشرفي مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، أن هذا المشروع في هذه المرحلة انطلق في المنطقة عبر مطار الوجه الذي يعد المطار الرابع في منطقة الدرع العربي الذي يُستخدم لهذا الغرض للحصول على بيانات جيولوجية بمواصفات عالية تغذي بها قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية؛ من أجل جذب المهتمين بالاستثمار التعديني، وخلق فرص تعدينية جديدة، بالإضافة إلى توفير البيانات للقطاعات الحكومية؛ لما لها من استخدامات تخدم الكثير من المجالات المختلفة، وهنا تمت الإشادة بمنسوبي مطار الوجه والقيادات العسكرية والمسؤولين في المنطقة على الدعم والتنسيق العالي الذي أدى إلى نقل أربع طائرات بمشغليها بسلاسة وانطلاق فعلي للأعمال.
وقدّم الكابتن سريحان الجحدلي من شركة الهيثم الوكيل المحلي للشركة المنفذة عرضًا تعريفيًّا عن الطائرات ومواصفاتها والتقنيات المستخدمة في العمل.