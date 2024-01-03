"الخليف": وزارة البيئة تسعى لطرح 21 مدينة زراعية بمنطقة مكة للاستثمار

يُعتبر الاستثمار في المدن الزراعية والمتنزهات الوطنية، واحدًا من أهم الروافد التي تدعم خطط التنمية الشاملة، وتحقق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة للتنمية الوطنية في المملكة.
وأيضًا ترمي إلى إثراء التنوع الاقتصادي الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، وتفعيل مشاركتهم في المجالات العديدة التي تنتجها مشروعات التنمية.
ويشكل الاستثمار حاليًا عاملًا جوهريًا على كل الأصعدة والمجالات، أكثر من أي وقت مضى، فهو يضمن تحقيق الأهداف العامة من خلال توفير الدعم المادي والبشري لمشروعات الاستثمار.
كما يعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، ويتيح الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في الفرص الاستثمارية، وبالتالي تنويع مصادر التمويل ومصادر الدخل، وتوفير فرص العمـل للشباب، ودعم الناتج المحلي والتنمية المتوازنة، تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية، وتماشيًا مع رؤية 2030.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن الوزارة والجهات ذات العلاقة تسعى إلى طرح الفرص الاستثمارية المجدية من خلال 21 مدينة زراعية بالمنطقة، تم تخصيصها.
وأشار إلى أن إدارة الأراضي، وهي إحدى الإدارات التابعة لوكالة الوزارة للأراضي والمساحة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على المساهمة في دعم الزراعة بتخصيص وتأجير الأراضي الزراعية المناسبة للمستثمرين في مشروعات زراعية أو حيوانية.
وأوضح "الخليف" أن ذلك للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وفق أهداف رؤية 2030، لافتًا إلى أن المساحة الإجمالية للمدن الزراعية أكثر من 69 مليون م2.
وقال "الخليف": إن محافظة القنفذة فيها ثلاث مدن زراعية "للمانجو وللبابايا والفاكهة الاستوائية، ومدينة للزراعة المائية، ومركز للخدمات التسويقية".
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية من خلال توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين في المنطقة.
وبيّن أن هناك مدنًا زراعية بالليث، تم تخصيصها لإنتاج البطيخ "الحبحب" وهو من أهم الزراعات والميز النسبية للمحافظة؛ حيث تزرع أكثر من 20 هكتارًا، ويتم تصديرها خارج المنطقة وإلى دول الخليج.
وتابع "الخليف" قائلًا: هناك فرص بالمدينة الزراعية في محافظة خليص، على مساحة 4244163.37 م2، فيما طرحت منافسة البيوت المحمية ومركز الخدمات التسويقية في المدينة الزراعية بخليص، ضمن مساحة مليون متر مربع، بغرض إنتاج وتسويق خضروات عالية الجودة.
وهناك فرص استثمارية عبر مدينتين زراعيتين بمحافظة الكامل: "المدينة الزراعية بجوار سد وادي شوان، بمساحة 287.082 م2، والمدينة الزراعية بجوار سد وادي السبعان بمساحة 144.507 م2، والغرض منها زراعي وتسويقي ومشاتل". وأضاف، أنه في الطائف هناك مدينة الورد الطائفي، والمدينة الزراعية، ومقترح تقسيمها إلى عشرة مواقع؛ لسهولة استثمارها وتعزيز النسب النوعية للمحافظة.
كما قال "الخليف": إن عدد المتنزهات المخصصة في منطقة مكة 32 متنزهًا، بمساحة 206.415.518.88 كم2 منها 7 بالطائف، و5 بالقنفذة، و6 بالعاصمة المقدّسة و5 بالليث، واثنان بالجموم، ومتنزه في رابغ، و2 في خليص و2 في الكامل.
فضلًا عن أربعة متنزهات، وموقع مخصص للتشجير، تمر بالطريق السياحي الجديد، منها: متنزه الطائف الوطني "سيسد"، جبل شمنصير تشجير، متنزه خليص الوطني، متنزه الليث الوطني، ومتنزه الشقرة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى في طرحها للاستثمار وفق ضوابط؛ بهدف تأهيل وتنمية وتطوير المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية وإدارتها المستدامة.
وتهدف كذلك إلى دعم وإثراء النشاط الترفيهي الذي تتيحه مثل هذه المناطق الطبيعية للمواطنين والسائحين، مع المحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية الوطنية، كهدف استراتيجي من أهداف التنمية المستدامة.
كما يمكن لهذا الجانب الاستثماري، أن يتم أيضًا بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.