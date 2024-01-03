"الخليف": وزارة البيئة تسعى لطرح 21 مدينة زراعية بمنطقة مكة للاستثمار

كما قال "الخليف": إن عدد المتنزهات المخصصة في منطقة مكة 32 متنزهًا، بمساحة 206.415.518.88 كم2 منها 7 بالطائف، و5 بالقنفذة، و6 بالعاصمة المقدّسة و5 بالليث، واثنان بالجموم، ومتنزه في رابغ، و2 في خليص و2 في الكامل.