تزامناً مع زيارة مستشار ألمانيا للمملكة.. تعرّف على تاريخ العلاقات بين البلدين

كما يوجد بين المملكة العربية السعودية وألمانيا الاتحادية حوار سياسي جيد كانت أهم مظاهره الزيارات المتبادلة عالية المستوى، التي قام بها كبار المسؤولين في البلدين، ومن أبرز مظاهر الاتصال بينهم هو توقيع اتفاقية التعاون بين مجلس التعاون الخليجي ومجموعة الدول الأوروبية في 15يونيو 1988م، أي خلال الفترة التي كانت تتسلم ألمانيا فيها المجموعة الأوروبية وتتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة مجلس التعاون.