تزامناً مع زيارة مستشار ألمانيا للمملكة.. تعرّف على تاريخ العلاقات بين البلدين

تأتي زيارة دولة مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية للمملكة؛ للتأكيد على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والتي نشأت منذ العام 1929م.
وكان أولى خطوات التعاون وبداية العلاقات بين البلدين عندما وقع الملك عبدالعزيز-رحمه الله- اتفاقية الصداقة بين البلدين.
ويرتبط البلدان بعلاقات تاريخية وثيقة، حيث نشأت العلاقات بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية منذ الدكتور جروبا السفير الألماني في بغداد أول ممثل لألمانيا غير مقيم في المملكة في العام 1938م.
وفي العام 1954م قررت المملكة إعادة العلاقات مع ألمانيا، وذلك بعد أن استعادت جمهورية ألمانيا الاتحادية سيادتها بعد الحرب العالمية الثانية.
من جهة أخرى، يحرص البلدان على تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وألمانيا في المجالات كافة، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويدعم جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية.
كما يوجد بين المملكة العربية السعودية وألمانيا الاتحادية حوار سياسي جيد كانت أهم مظاهره الزيارات المتبادلة عالية المستوى، التي قام بها كبار المسؤولين في البلدين، ومن أبرز مظاهر الاتصال بينهم هو توقيع اتفاقية التعاون بين مجلس التعاون الخليجي ومجموعة الدول الأوروبية في 15يونيو 1988م، أي خلال الفترة التي كانت تتسلم ألمانيا فيها المجموعة الأوروبية وتتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة مجلس التعاون.
وتتمثل أهمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وألمانيا كون المملكة أحد أكبر منتجي النفط في العالم، وأن لديها احتياطيًا نفطيًا ضخمًا واقتصادًا تنمويًا يهتم بالحصول على التقنية المتقدمة، ولكونها سوقًا استهلاكيًا لا يستهان به.
يذكر أن كافة جوانب التعاون الاقتصادي بين المملكة وألمانيا تُبحث بشكل منتظم من خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية السعودية - الألمانية المشتركة التي تأسست في أغسطس 1989م، ويرأسها من الجانب السعودي وزير المالية ومن الجانب الألماني وزير الاقتصاد، وتعقد اللجنة اجتماعات دورية في عاصمتي البلدين.
اتفاقية التعاون في مجال التدريب المهني في 1975م.
مذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي والصناعي في عام 1977م.
اتفاقية ضمان قانوني خاصة بتوظيف رأس المال الخاص في 1979م.
اتفاقية تعاون في مجالات البحث العلمي والتطور التكنولوجي 1980م.
اتفاقية بين جامعة الملك عبدالعزيز بالرياض وجامعة آخن الألمانية.
اتفاقية بين جامعة الملك سعود بالرياض وجامعة شتوتجارت الألمانية.
اتفاقية بين جامعة البترول والمعادن بالظهران وجامعة ايرلنجن الألمانية.
اتفاقية بين جامعة الملك سعود بالرياض وجامعة باسو.
اتفاقية ثقافية تم توقيعها بالرياض في 1987م.
اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي.
اتفاقية النقل البحري.
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين في 1998م.
اتفاقية تشجيع الحماية المتبادلة لاستثمارات رؤوس الأموال بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وفي عهد الملك عبدالله في 2007م تم توقيع عدة اتفاقيات منها اتفاقية تعاون مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها.
اتفاقية الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأسمال مؤسسات النقل الجوي وعلى تعويضات العاملين في هذه المؤسسات.