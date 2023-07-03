أمانة الرياض: 37 مطبخاً تستقبل 11058 أضحية خلال أيام عيد الأضحى

وأكّدت الأمانة أن إصدار تصاريح ذبح الأضاحي لبعض المطابخ بالمدينة يهدف إلى تخفيف الازدحام على المسالخ الرئيسة، وتوفير مواقع للسلخ قريبة من منازل السكان، إلى جانب تمكين المطاعم والمطابخ من المساهمة في تحسين جودة الخدمات، بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك.