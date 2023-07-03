أمانة الرياض: 37 مطبخاً تستقبل 11058 أضحية خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت أمانة منطقة الرياض أن 37 مطبخاً مرخصاً بالمدينة خلال أيام عيد الأضحى 1444هـ استقبلت نحو 11058 أضحية، فيما أشرف على الأعمال البيطرية عدد 37 طبيباً، و24 مراقباً صحياً، وذلك في إطار حرص الأمانة على تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية لضمان صحة المواطن والمقيم.
وأوضحت أن المطابخ التي عملت بكفاءة تشغيلية بلغت 921 ذبيحة في الساعة الواحدة، خضعت لـ 340 زيارة ميدانية من قِبل فرق الرقابة، فيما كشفت الفحوصات البيطرية عدم صلاحية 222 ذبيحة جزئياً للاستهلاك.
وأكّدت الأمانة أن إصدار تصاريح ذبح الأضاحي لبعض المطابخ بالمدينة يهدف إلى تخفيف الازدحام على المسالخ الرئيسة، وتوفير مواقع للسلخ قريبة من منازل السكان، إلى جانب تمكين المطاعم والمطابخ من المساهمة في تحسين جودة الخدمات، بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك.