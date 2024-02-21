"تريند مايكرو": يجب تبنِّي استراتيجيات أمنية متقدمة لحماية البيانات والبنى التحتية الرقمية

وعلّق "العودة" على مشهد الأمن السيبراني في المنطقة قائلاً: "من المفرح حقًّا رؤية الوعي الكبير لدى دول منطقة الشرق الأوسط بمجال الأمن السيبراني؛ ففي السنوات الأخيرة بدأنا نرى تنافسًا واسعًا بين دول المنطقة على صعيد الاستثمار بحلول الحماية الرقمية، ونلمس كذلك ثمار التعاون بين الحكومات على صعيد مشاركة وتبادل المعلومات.. فالحكومات تعي أن المخترقين الآن لا يستهدون نقطة واحدة في هجماتهم، بل يحاولون الوصول إلى أي نظام رقمي يحمل بيانات مهمة؛ ومن هذا المنطلق نحن في "تريند مايكرو" نضع أيدينا بأيدي الأفراد والحكومات في المنطقة؛ لذلك نحن موجودون على جميع المستويات والأصعدة؛ إذ إن حلولنا تغطي الهواتف النقالة الذكية، وأجهزة الحاسوب المحمول (اللابتوب)، والخوادم (السيرفر)، والشبكات، والحوسبة السحابية، والبريد الإلكتروني، وإنترنت الأشياء، وجميع الأجهزة الطرفية.. ومراكز أبحاثنا كثيرة ومنتشرة حول العالم؛ لتغطي جميع ما يحدث على شبكات الإنترنت.