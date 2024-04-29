فِرق الإنقاذ تبحث عن 6 مقيمين مفقودين في صحاري شرقي الأفلاج

انطلقت فِرق جمعية الأفلاج للإنقاذ للبحث عن 5 مفقودين من الجنسية المصرية، ومقيم باكستاني؛ انقطع عنهم الاتصال في منطقة صحراوية شرقي محافظة الأفلاج.
وكانت جمعية الأفلاج للإنقاذ قد أعلنت ورود بلاغ من قِبل شرطة المحافظة، يفيد بتغيُّب ستة مفقودين، خمسة منهم من الجنسية المصرية، وشخص آخر من الجنسية الباكستانية، كانوا يستقلون مركبة من نوع "ميتسوبيشي غمارتين".
وقامت الجمعية برفع الجاهزية بـ16 عضوًا للبحث عن المفقودين، وأهابت في الوقت نفسه بمَن يعثر على المفقودين إلى التواصل مع مركز عمليات الجمعية.
وتشهد محافظة الأفلاج اجتياح موجة غبار كثيف، حدت من مدى الرؤية الأفقية لمسافات قصيرة.