فِرق الإنقاذ تبحث عن 6 مقيمين مفقودين في صحاري شرقي الأفلاج

وكانت جمعية الأفلاج للإنقاذ قد أعلنت ورود بلاغ من قِبل شرطة المحافظة، يفيد بتغيُّب ستة مفقودين، خمسة منهم من الجنسية المصرية، وشخص آخر من الجنسية الباكستانية، كانوا يستقلون مركبة من نوع "ميتسوبيشي غمارتين".