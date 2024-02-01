جميعها تركز على التقنية المتقدمة.. ما مجالات التصنيع التي ستختص بها شركة "آلات"؟

ولن تقتصر المجالات الإنتاجية على الوحدات السبع، فبالإضافة إليها ستُصنِّع "آلات" منتجات تتوزع على أكثر من 30 فئة مختلفة، تخدم عدة قطاعات حيوية منها، الأنظمة الروبوتية، وأنظمة الاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمعدات الثقيلة المتطورة، التي تستعمل في أعمال التشييد والبناء والتعدين؛ ما يشير إلى كبر نطاق التصنيع، الذي ستنشط فيه "آلات"، وسيترتب على كبر نطاق التصنيع زيادة الإيرادات التي ستجنيها.