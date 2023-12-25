خلال أسبوع.. "المرور" يضبط 1481 دراجة آلية مخالفة بجميع المناطق

تفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 115 دراجة مخالفة بالرياض، و111 بالعاصمة المقدّسة، و63 بمنطقة المدينة المنوّرة، و45 بالشرقية وضبط 32 بمنطقة عسير، و24 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و53 بحائل، و73 بالقصيم، وجازان 106 دراجات مخالفة، ونجران 23، ومنطقة الحدود الشمالية 24، والجوف 7 دراجات مخالفة، و7 دراجات مخالفة بالباحة، و763 بجدة، و36 بالطائف و5 دراجات بالقريات.