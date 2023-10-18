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رئيس وزراء فيتنام يصل إلى الرياض للمشاركة في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
نائب أمير المنطقة ووكيل المراسم الملكية كانا في مقدمة مستقبليه بالمطار
وصل إلى الرياض، اليوم، رئيسُ وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية "فام مينه تشينه" والوفد المرافق له؛ للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام محمد بن إسماعيل دهلوي، وسفير جمهورية فيتنام لدى المملكة "دانغ سوان زونغ"، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن منصور العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.