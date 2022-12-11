على حافة واحة قديمة وقرب جبل بركاني.. "اكتشاف أثري مثير" في حائل

وقام الخبراء والمختصون بتوثيق العديد من الفؤوس اليدوية على سطح الموقع الأثري، وفي طبقات قطاع حفر حديثة لقنوات مياه في المنطقة "الموضع الجغرافي" للموقع الأثري، وكمية ونوعية الصناعات الحجرية التي تتميز بتقنية صناعة الأدوات الحجرية ذات الأطراف القاطعة؛ بما في ذلك الفؤوس اليدوية النموذجية، والفؤوس اليدوية، ورقية الشكل والنوى والشظايا الحجرية الأشولية، والتي تدل على أن هذا الموقع الأثري يمثل اكتشافًا حديثًا مثيرًا للاهتمام لانتشار آثار العصر الحجري القديم في شمال غرب المملكة، ويشبه خصائص آثار العصر الحجري القديم في منطقة حوض جبة.