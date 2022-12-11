على حافة واحة قديمة وقرب جبل بركاني.. "اكتشاف أثري مثير" في حائل

قاد المسح الأثري الأرضي الذي أجراه خبراء ومختصون من جامعة حائل في قرية الهويدي الواقعة على بُعد 70 كيلو مترًا جنوب غرب مدينة حائل، إلى اكتشاف موقع أثري نادر يعود للعصر الحجري القديم على حافة واحة قديمة، وبالقرب من جبل بركاني؛ حيث يتكون الموقع الأثري من انتشار واسع وتكدس للصناعات الحجرية على سطح مرتفعات صخور البازلت وما بين النتوءات الصخرية.
وقام الخبراء والمختصون بتوثيق العديد من الفؤوس اليدوية على سطح الموقع الأثري، وفي طبقات قطاع حفر حديثة لقنوات مياه في المنطقة "الموضع الجغرافي" للموقع الأثري، وكمية ونوعية الصناعات الحجرية التي تتميز بتقنية صناعة الأدوات الحجرية ذات الأطراف القاطعة؛ بما في ذلك الفؤوس اليدوية النموذجية، والفؤوس اليدوية، ورقية الشكل والنوى والشظايا الحجرية الأشولية، والتي تدل على أن هذا الموقع الأثري يمثل اكتشافًا حديثًا مثيرًا للاهتمام لانتشار آثار العصر الحجري القديم في شمال غرب المملكة، ويشبه خصائص آثار العصر الحجري القديم في منطقة حوض جبة.
كما أكد الخبراء أن هذا الاكتشاف يدعو إلى إعادة تقييم انتشار مواقع العصر الحجري القديم في منطقة حائل، ويوضح أنها لا توجد فقط في المنطقة الشمالية لصحراء النفود؛ بل توجد أيضًا في مناطق انتشار الحمم البركانية ذات المميزات الجغرافية المختلفة في الجزء الجنوبي من المنطقة العصر الأشولي، الصناعات الحجرية، الجزيرة العربية، حائل، الأدوات الحجرية ذات الوجهين، البازلت، الأدوات الحجرية ذات الأطراف القاطعة.
يشار إلى أن منطقة حائل تتميز بانتشار الواحات والسهول المنبسطة والبحيرات القديمة ومرتفعات الحمم البركانية، وهي من المميزات الطبوغرافية لمناطق انتشار مواقع آثار العصر الحجري القديم، كما أن منطقة حائل تقع على أحد الطرق التي تبعتها المجموعات البشرية المبكرة خلال انتشارها في الجزيرة العربية؛ حيث سجلت الأبحاث الأثرية المستمرة لعدد من المواقع الأثرية الأشولية، وتلك التي تعود للعصر الحجري القديم الأوسط في مناطق مثل حوض جبة، وصحراء النفود؛ ومع ذلك فإن أجزاء كثيرة من المنطقة لا تزال غير مستكشفة.