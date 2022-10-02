ضمن جولتها الترويجية.. أمير جازان يتسلَّم شعلة الألعاب السعودية 2022

وانطلقت الشعلة من الشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، مرورًا بقرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي، وصولًا إلى ديوان الإمارة؛ حيث تناوب على حمل الشعلة: محمد معيض من ذوي الاحتياجات الخاصة بطل المملكة في رمي القوس، ويوسف مسرحي بطل ألعاب القوى سباق 400 متر وحامل الرقم الآسيوي والخليجي والعربي، وحنان العامري بطلة المملكة في رفع الأثقال، والدكتور خالد عطيف أحد المهتمين بالرياضة، والمدير التنفيذي لرابطة فرق الهواء بجازان التابع للاتحاد السعودي، ونايف جابر الفيفي أحد أبناء شهداء الواجب بجازان، إضافة لعدد من المتطوعين والمتطوعات بالمنطقة.