كأس العالم سعودي.. "الفهمي": أجمل خبر تلقاه السعوديون بجهود الملهم محمد بن سلمان

ويعلق "الفهمي" قائلاً: "سيدي ولي العهد الملهم.. يقودنا بشكل يعزز لدينا الفخر بالانتماء والولاء، لأنه يريد أن يكون كل من يعيش على أرض هذه المملكة يمتلك أجود معيشة يتطلبها الحاضر والمستقبل.. وما الرياضة إلا باباً من الأبواب.. إن التفوق السعودي باستضافة أكبر المحافل الرياضية كالملاكمة والفورمولا1 و E ورالي داكار والمصارعة الحرة والغولف وغيرها الكثير، ما هو إلا دلالة على متانة وقوة السعودية في كل مجالاتها".