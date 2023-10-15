المعلمة "نورة آل سرور": ترشيحنا لجائزة فاركي ترجمة لجهود الدولة للارتقاء بالتعليم

أكدت المعلمة نورة آل سرور فخرها واعتزازها بما وصلت إليه لتحمل اسم الوطن في المحافل التعليمية الدولية، ترجمة لجهود الدولة للحث على المشاركات الخارجية، بما ينعكس على المنظومة التعليمية لتجويد المخرجات، وذلك بعد ترشيحها النهائي لجائزة فاركي، كأفضل 50 معلماً متميزاً مرشحاً للتصفيات النهائية على مستوى العالم للعام 2023 من بين 7000 مرشح من المعلمين والمعلمات من 130 دولة حول العالم.