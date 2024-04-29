تستمر 6 أشهر.. "الزعاق": بعد أسبوعين ندخل حيز درجات الحرارة الأربعينية

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع تباعاً خلال هذه الأيام، وبعد أسبوعين ستدخل في حيز الدرجات الأربعينية، ولن نودعها إلا بعد 6 أشهر تقريباً.