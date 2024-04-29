تستمر 6 أشهر.. "الزعاق": بعد أسبوعين ندخل حيز درجات الحرارة الأربعينية

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع تباعاً خلال هذه الأيام، وبعد أسبوعين ستدخل في حيز الدرجات الأربعينية، ولن نودعها إلا بعد 6 أشهر تقريباً.
وأضاف الزعاق؛ أن الأيام الحالية تُسمى عند العامة موسم "الذرعان" ومدته 26 يوماً، وهي الأيام السابقة على غياب الثريا "الكنة".
وأكمل في فيديو على حسابه بـ"إكس"، أن هذه الفترة تتسم بالتقلبات الجوية الحادّة، وارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة أو تساقط للأمطار الغزيرة بشكلٍ مفاجئ.
وقال الزعاق؛ للتقلبات الجوية نجومٌ محدّدة عند العرب: الثريا، والأحيمر "قلب العقرب"، فقبل غيابها تحدث التقلبات الجوية الحادة، وغياب الثريا يُسمى عند أهل البادية بالكنة، وعند البحارة "الخفوق".