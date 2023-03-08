"البنيان": مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم يهدف لتعزيز سبل التعاون والاستدامة

وتحت شعار: "معًا نحو التغيير في القرن الـ21" انطلقت اليوم في العاصمة الرياض -وعلى مدى يومين- أعمال مؤتمر "مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم في القرن الـ21"، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية الكبرى في مجال التربية والثقافة والعلوم، بتنظيم من اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).