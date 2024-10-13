هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تختتم مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 بإقبال كبير

في ختام المشاركة، أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على التزامها بمواصلة جهودها في تعزيز السياحة البيئية وتقديم برامج مبتكرة تربط الزوار بالطبيعة بطريقة مستدامة. كما شددت الهيئة على أهمية حماية البيئة الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في المحمية، وصون التراث الثقافي الغني الذي تتمتع به المملكة. تهدف الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى تقديم تجربة استثنائية للزوار تجمع بين الترفيه والمشاركة الفاعلة في الحفاظ على البيئة.