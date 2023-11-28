الرياض اختيار العالَم.. ما الذي ستُقدِّمه في "إكسبو 2030"؟

3- الازدهار للجميع: من خلال موضوع الازدهار للجميع سيسعى المعرض إلى تحقيق عالم شامل، يتيح إمكانية عالية للوصول، ويوفر استراتيجيات تدعم المهاجرين واللاجئين، ويتمتع أفراده -بالرغم من اختلاف أجناسهم وأعمارهم- بتوفير فرص متساوية في التعليم والعمل في أي بقعة جغرافية كانوا، ودعم الارتقاء بحلول للاحتياجات الإنسانية؛ إذ سيتم مناقشة مستقبل العمل، والفرص الجديدة، وفرص تطوُّر الطب والتكنولوجيا الحيوية.. والأهم من ذلك وضع الخطوات نحو تعايش سلمي مزدهر.