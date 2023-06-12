الشرقية.. إطلاق جائزة "السائق المثالي" في نسختها السابعة للتقيد بأنظمة المرور

كشف عبدالله الراجحي، الأمين العام للجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية أمين جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي، عن انخفاض نسبة الوفيات خلال العشر سنوات الماضية من 2012- 2022م، 60% و63%، انخفاضًا في نسبة الإصابات؛ مؤكدًا أن المستهدف هو الوصول إلى نسبة صفر وفاة؛ بحسب ما يخطط له في عام 2050.. ومن أهم هذه الأسباب، تحول المركبات إلى مركبات ذكية؛ فيما انخفضت نسبة أعداد الحوادث الجسيمة بالمنطقة إلى 60% منذ بداية عمل لجنة السلامة المرورية.