أمانة الطائف توضح حقيقة فيديو على "تيك توك" لارتفاع منسوب المياه بأحد المواقع

وقالت الأمانة في بيان لها، ورد "سبق": "إشارة إلى المقطع المنشور على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) اليوم الجمعة بتاريخ 6/ 6/ 1444هـ، حول ارتفاع منسوب مياه الأمطار؛ ما أعاق حركة سير المركبات في شارع متفرع من شارع شهار، تفيد الأمانة بأن المقطع المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي قديم جدًّا، ويتجاوز 4 سنوات".