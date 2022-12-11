"العثيم للاستثمار" تفتتح أحدث مجمعاتها التجارية بالمنطقة الشرقية في محافظتي حفر الباطن والخفجي

وبهذه المناسبة رفع الأستاذ مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لجهوده المباركة في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها جميع محافظات المنطقة واهتمام سموه الكريم بكل ما فيه خير ومصلحة المواطنين, وللدعم المشهود الذي يحظى به القطاع الخاص من قبل الدولة ليواصل دوره المطلوب في مسيرة البناء والخير والنماء. تحت رعاية حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "يحفظهما الله".

وقال "بن عميرة" إن إنشاء مجمعين تجاريين بمواصفات حديثة في محافظتي حفر الباطن والخفجي يأتي في إطار الرؤية والخطة التوسعية للشركة التي تهدف إلى إضافة (20) مجمعاً تجارياً جديد في العديد من مناطق المملكة.