"العثيم للاستثمار" تفتتح أحدث مجمعاتها التجارية بالمنطقة الشرقية في محافظتي حفر الباطن والخفجي

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن افتتاح أحدث وأكبر مجمعاتها التجارية في المنطقة الشرقية في محافظتي حفر الباطن والخفجي تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية.
ويفتتح سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن (مجمع العثيم مول- حفر الباطن) في يوم الاثنين 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 12 ديسمبر 2022م، وفي اليوم التالي يفتتح الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع محافظ الخفجي (مجمع العثيم مول- الخفجي)، وذلك في حضور وتشريف الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم للاستثمار.
وبهذه المناسبة رفع الأستاذ مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لجهوده المباركة في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها جميع محافظات المنطقة واهتمام سموه الكريم بكل ما فيه خير ومصلحة المواطنين, وللدعم المشهود الذي يحظى به القطاع الخاص من قبل الدولة ليواصل دوره المطلوب في مسيرة البناء والخير والنماء. تحت رعاية حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "يحفظهما الله".
وقال "بن عميرة" إن إنشاء مجمعين تجاريين بمواصفات حديثة في محافظتي حفر الباطن والخفجي يأتي في إطار الرؤية والخطة التوسعية للشركة التي تهدف إلى إضافة (20) مجمعاً تجارياً جديد في العديد من مناطق المملكة.
وأشار إلى الإسهام المتوقع للمولين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم برامج السعودة من خلال توفير عديد من فرص العمل لأبناء المنطقة الشرقية عامة ومحافظتي حفر الباطن والخفجي على وجه الخصوص.
ونوه "بن عميرة" إلى بالاهتمام الذي تحظى به صناعة المجمعات التجارية الكبرى والمغلقة والمتكاملة الخدمات في المملكة، التي تعد من أهم الواجهات والحاضنات السياحية بالمملكة، فضلاً عن التطور المتسارع في مفهوم التسوق ودخول منظومة من العلامات التجارية العالمية للسوق السعودي.
حيث يقام العثيم مول حفر الباطن على مساحة 226 ألف متر مربع، منها 75 ألف متر مساحة تأجيرية ومواقف تستوعب 2285 سيارة، ويمتاز بموقعه المميز على طريق الملك عبدالعزيز، ويبعد عن مركز المدينة 12 كلم وعن المطار 20 كلم,
فيما يقام العثيم مول الخفجي على مساحة (120,620) متراً مربعاً منها 44 ألف متر مساحة تأجيرية ومواقف تستوعب 949 سيارة، ويمتاز بموقعه المميز في محافظة الخفجي على طريق الملك عبدالله.
يذكر أن إنشاء مجمعي العثيم مول الخفجي والعثيم مول الخفجي جاء وفق أفضل المواصفات العالمية والتصاميم العصرية مع الاهتمام بالتجهيزات الداخلية التي ستضفي على المولين البعد الجمالي, إضافة إلى الاهتمام بالخدمات المتكاملة للزوار والتي ستحدث نقلة نوعية في مفهوم صناعة المجمعات التجارية والترفيهية على مستوى المملكة, فضلاً عن استقطاب العديد الشركات الكبرى والعلامات التجارية العالمية والمحلية المميزة لتوفير أفضل الخيارات التسويقية والترفيهية للزوار والمتسوقين, إضافة إلى منظومة من المطاعم والكافيهات العالمية والمحلية, فضلاً عن مدينة سفوري لاند الترفيهية الاسم الأشهر في عالم الترفيه في المملكة، وتعد من أفضل المدن الترفيهية المغلقة التي تم تصميمها بعناية فائقة، لتلبي رغبات الأطفال وأسرهم بما تضمه من ألعاب حديثة ومبتكرة تناسب كافة الأعمار.