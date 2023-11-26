"الصناعة": الحدود الشمالية تضم 25% من الثروة المعدنية في المملكة بقيمة 1.2 مليار ريال

وأشار خلال مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار إلى أن الميزة التنافسية بالمنطقة كبيرة بوجود الفوسفات، واستثمرت المملكة في البنية التحتية ما يزيد عن 120 مليارًا لدعم ونجاح المشاريع، لافتًا النظر إلى أن المملكة تعمل على دراسة تمكين مشروع فوسفات 4، وفوسفات 5 بقيمة تقارب 80 مليارًا.