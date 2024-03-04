"الصندوق الصناعي": بدء التقديم لبرنامج "نُخب" التدريبي المنتهي بالتوظيف عبر 3 مسارات

ويُنفَّذ البرنامج بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة، حيث يحصل الملتحقون بالبرنامج على عديدٍ من المزايا، منها: مكافأة شهرية، وتأمين طبي للمتدرب ووالديه، إضافة إلى بدل سكن وبدل نقل، ومكافأة أداء سنوية، وغيرها من المزايا. ودعا الصندوق الصناعي حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، إلى التقدُّم لبرنامج "نُخب" التدريبي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.