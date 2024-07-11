62 مليون مسافر عبر 446 ألف رحلة بمطارات المملكة في آخر 6 أشهر

وبخصوص مطار الملك خالد الدولي فقد بلغ عدد المسافرين 17.7 مليون بنمو 21% و132 ألف رحلة بنمو 15%، بينما في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بلغ عدد المسافرين 24 مليون مسافر بنمو 16% وعدد الرحلات 148 ألف رحلة بنمو 13%، وفي مطار الملك فهد الدولي بلغ عدد المسافرين 6 ملايين بنمو 15% وعدد الرحلات 45 ألف رحلة بنمو 15%، وفي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بلغ عدد المسافرين 5.6 ملايين مسافر بنمو 20% وعدد الرحلات 39 ألف رحلة بنمو 22%، وفي بقية المطارات بالمملكة بلغ عدد المسافرين 8.8 ملايين مسافر بنمو 16% وعدد الرحلات 83 ألف رحلة بنمو 11%.