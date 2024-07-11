62 مليون مسافر عبر 446 ألف رحلة بمطارات المملكة في آخر 6 أشهر

أكدت هيئة الطيران المدني أن قطاع الطيران المدني يواصل التحليق في سماء الإنجازات، بتحقيق نسب قياسية في نمو الحركة الجوية بارتفاع في أعداد المسافرين بنسبة 17%، وزيادة حجم حركة الشحن الجوي بنسبة قياسية تجاوزت 41% عبر مطارات المملكة، خلال النصف الأول من عام 2024 كاشفة عن تسجيل 62 مليون مسافر عبر 446 ألف رحلة بمطارات المملكة.
واستعرضت الهيئة أرقام وإحصائيات النصف الأول لعام 2024 للحركة الجوية عبر مطارات المملكة، موضحةً أن عدد المسافرين بلغ 62 مليون مسافر بنسبة نمو 17%.
وأضافت أن عدد الرحلات بلغ 446 رحلة بنسبة نمو 12% فيما بلغ الشحن الجوي 606 آلاف طن بنسبة نمو 41%.
وبخصوص مطار الملك خالد الدولي فقد بلغ عدد المسافرين 17.7 مليون بنمو 21% و132 ألف رحلة بنمو 15%، بينما في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بلغ عدد المسافرين 24 مليون مسافر بنمو 16% وعدد الرحلات 148 ألف رحلة بنمو 13%، وفي مطار الملك فهد الدولي بلغ عدد المسافرين 6 ملايين بنمو 15% وعدد الرحلات 45 ألف رحلة بنمو 15%، وفي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بلغ عدد المسافرين 5.6 ملايين مسافر بنمو 20% وعدد الرحلات 39 ألف رحلة بنمو 22%، وفي بقية المطارات بالمملكة بلغ عدد المسافرين 8.8 ملايين مسافر بنمو 16% وعدد الرحلات 83 ألف رحلة بنمو 11%.