نائب أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز "سنا" لتطوير الأعمال

من جهته، أوضح المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، أن الإشراف المباشر من نائب أمير الشرقية على المركز يُجسِّد عنايته واهتمامه بدعم وتحفيز القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد الأهداف الرئيسية لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في "سابك". مؤكدًا حرص الشركة على دعم المبادرات المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتعاون مع جميع شركاء العمل المجتمعي لتقديم أرقى الخدمات لمختلف فئات المجتمع.