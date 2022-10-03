نائب أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز "سنا" لتطوير الأعمال

رعى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم بمحافظة الأحساء توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وغرفة الأحساء؛ لإنشاء مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال (سنا)، وذلك بحضور الأمير سعود بن طلال بدر آل سعود محافظ الأحساء.
وتقضي المذكرة بدعم "سابك" إنشاء وإقامة مبنى المركز بالأحساء، بما يوفر بنية تحتية تدريبية وتقنية بمعايير عالية، تسهم في تحقيق أهداف المركز وخططه المستقبلية في تقديم خدمات متميزة في مجالات تحفيز الأفكار الإبداعية، وتشجيع وتنمية المشاريع الريادية والابتكار، وتحويلها إلى فرص عمل ومشاريع اقتصادية منتجة.
وعقب مراسم التوقيع أشاد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، بالتكامل والتعاون بين الجهات لتنمية وتطوير مجتمع واقتصاد الأحساء، مثنيًا على الدور الذي ستقوم به المذكرة تجاه تحسين جودة مراكز تطوير الأعمال ومخرجاتها، وتأهيل وتدريب رواد ورائدات الأعمال السعوديين، والتعرف على فرص الاستثمار الجديدة.. مشيدًا بتعاون "سابك" وغرفة الأحساء.
من جهته، أوضح المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، أن الإشراف المباشر من نائب أمير الشرقية على المركز يُجسِّد عنايته واهتمامه بدعم وتحفيز القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد الأهداف الرئيسية لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في "سابك". مؤكدًا حرص الشركة على دعم المبادرات المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتعاون مع جميع شركاء العمل المجتمعي لتقديم أرقى الخدمات لمختلف فئات المجتمع.
وقَّع المذكرة المهندس عبدالله بن سيف العريفي نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في "سابك"، والدكتور إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك الأمين العام لغرفة الأحساء، بحضور المهندس خالد بن هاشم الدباغ رئيس مجلس إدارة "سابك"، والمهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، وعبدالعزيز بن صالح الموسى رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء.
يُشار إلى أن مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال هو أحد مشاريع ومبادرات غرفة الأحساء لدعم وتطوير ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار ودعم تأسيس الشركات الناشئة تنميةً وتمكينًا للقدرات والطاقات الشبابية، وإثراء لحياة المجتمع وتنمية الاقتصاد.
وتجسد مذكرة التفاهم جهود "سابك" ومساعيها المتواصلة لتمكين رؤية 2030، من خلال تأهيل وتطوير رواد أعمال صناعيين سعوديين، وربط مشاريعهم بمبادرة "نساند"، التي تمثل منصة متكاملة لتعزيز المحتوى المحلي وتطوير أعماله، والاستفادة من حزم الدعم لتمكين رواد الأعمال من تأسيس أعمال جديدة.