أمانة الطائف تُكثف جهودها واستعداداتها للعشر الأواخر من رمضان

وجندت الأمانة لهذه المناسبة الأعداد الكافية من القوى العاملة والمعدات والآليات -وفقاً لخطتها- للقيام بأعمال النظافة على مدار الأربع والعشرين ساعة، في حين شكلت فرقاً ولجاناً رقابية للقيام بجولات ميدانية على الأسواق؛ للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وتوفّر التصاريح اللازمة لدى الأنشطة التجارية القائمة في هذه الأسواق، إلى جانب توليها تنفيذ جولات على المطاعم؛ للتأكد من النظافة وسلامة الأطعمة وفق الشروط الصحية والتدابير الوقائية.