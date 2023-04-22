وفاءً للأبطال.. صندوق الشهداء يوزع أكثر من مليون وجبة إفطار خلال رمضان

وأردف "المعمر": الوجبات التي وُزعت في هذا الشهر الفضيل تعدُّ أكبر مبادرة في المملكة تقوم بها جهة منفردة؛ حيث تجاوز عددها مليون وجبة، وزِّعت في مدينة الرياض، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والدمام، والأحساء، والطائف، وتبوك، وحائل، والقصيم، وأبها، والباحة، وجازان، ونجران، وسكاكا، وعرعر، وصبيا، وأبوعريش.