"المعجب" يقف على جاهزية النيابة العامة في المشاعر المقدّسة ويدشّن مراكز عدة

ودشّن الشيخ المعجب؛ عدداً من المراكز منها: مركز القيادة والسيطرة، ومركز الإحصاء والمعلومات، وفي نهاية الجولة شكر النائب العام، العاملين في الميدان، مؤكداً تضافر الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل الدؤوب لإنفاذ التوجيهات المسددة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- برفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين.