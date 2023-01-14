"المعيقلي" في خطبته بجنوب أفريقيا: السعودية تولت زمام المبادرة في ترسيخ معاني الوسطية

وبين "المعيقلي" أن السماحة تثمر مجتمعًا يسوده الحب والتراحم، والتعاون والتلاحم، وبالسماحة يقوى الإيمان، وتجمع الكلمة، موضحًا أن السماحة من أعظم مقاصد الشريعة التي يجب التمسك بها والاعتصام بها، مستشهدًا بقوله تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"، مضيفًا بالحث على التحلي بالسماحة قائلًا: عاملوا الآخرين كما تحبون أن يعاملوكم، وارحموا ترحموا، وتسامحوا يتسامح عنكم، فالجزاء من جنس العمل.