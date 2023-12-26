"حدد طريقك وقُد بحذر وأشعل الأضواء".. نصائح "المرور" للقيادة الآمنة تحت الأمطار

ونوّه في فيديوجراف توعوي نشره اليوم بأن أبرز النصائح للقيادة السليمة وقت الأمطار تتمثل في اختيار أقصر الطرق وأكثرها أمانًا، وإشعال مصابيح المركبة في حال انعدام الرؤية؛ لتوضيح أبعاد السيارة لمستخدمي الطريق، وفتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب على الزجاج ويمنع الرؤية، والقيادة ببطء بسبب عدم تماسك الإطارات خلال الأمطار مع السرعة الكبيرة، ولإمكان التحكم في المركبة، مع ضرورة ترك مسافة آمنة مع المركبات الأخرى لتجنب الوقوف المفاجئ.