بروز خلف الجمجمة.. جراحة الـ5 ساعات تنقذ مولودة من "القيلة الدماغية" بنجران

وأوضحت "صحة نجران"، أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة بسبب وجود بروز خلف جمجمة الرأس، وتم إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية اللازمة؛ حيث شُخّصت الحالة بمرض القيلة الدماغية "encehalocele" وهو بروز ورمي يظهر من الدماغ غالبًا في الجزء الخلفي من الجمجمة؛ وذلك بسبب عدم انغلاق الأنبوب العصبي لدى المصابين عند الأسبوع الرابع من الحمل؛ مما تسبب في هذا العيب الخلقي.