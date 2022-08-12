هذا ما قاله المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة

قال المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، الدكتور أمجد مغربي، إن صباح غد السبت 15 محرم 1444 سيكون موعد انطلاق أعمال الإزالة والهدم المرحلية بمنطقة الكدوة في حي المسفلة، وتغطي مساحة 686 ألف متر مربع، يحدها شمالاً الطريق الدائري الثاني، ومن الجنوب مخرج شارع التقوى، ومن جهة الشرق مخطط روابي أجياد المعدل ومخطط أجياد التكميلي، ومن الغرب شارع الهجرة.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور "مغربي" أن منطقة الكدوة هي أحد مواقع التطوير ذات الأولوية التي حددتها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، وأن الأعمال القائمة هي جزء من المعالجة العمرانية التي أقرتها الاستراتيجية الشاملة.. لافتًا إلى أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدأت في وقت سابق حصر المواقع والمسوحات العمرانية، وأن الشركة المطورة حصلت على اعتماد المخطط الأولي من أمانة العاصمة المقدسة.
وكشف أنه تم تجهيز مقر لاستقبال طلبات المُلاك بموقع المشروع، وباشرت اللجان من بداية العام أعمالها المتعلقة بالتهيئة والتجهيز، وما يندرج ضمنها من عمليات التثمين والتعويض.
وأكد "مغربي" أن الجانب الاجتماعي في مشروع تطوير الكدوة يسير جنبًا إلى جنب مع المعالجة العمرانية، فالاستراتيجية الشاملة تركز على البُعد الإنساني الذي يتكون من ثلاثة محاور، هي: التصحيح القانوني للفئات المستهدفة، والدمج الاجتماعي للسكان، والتمكين الاقتصادي.
وأضاف: ستقوم وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل على ملفات معالجة الأوضاع القانونية والدعم الاجتماعي، وإشراك القطاع غير الربحي من الجمعيات الخيرية في تقديم الدعم والمساعدات العينية، وتنفيذ برامج التطوع؛ وذلك من أجل ضمان الحصول على الخدمات والمساعدة المطلوبة لقاطني المناطق العشوائية.
واختتم حديثه بأن هناك مركزًا ميدانيًّا في الكدوة يستقبل طلبات الدعم المقدَّمة من الجهات ذات العلاقة.