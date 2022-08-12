هذا ما قاله المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة

وتفصيلاً، أوضح الدكتور "مغربي" أن منطقة الكدوة هي أحد مواقع التطوير ذات الأولوية التي حددتها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، وأن الأعمال القائمة هي جزء من المعالجة العمرانية التي أقرتها الاستراتيجية الشاملة.. لافتًا إلى أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدأت في وقت سابق حصر المواقع والمسوحات العمرانية، وأن الشركة المطورة حصلت على اعتماد المخطط الأولي من أمانة العاصمة المقدسة.