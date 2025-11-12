"دهانات الجزيرة" تُلهم زوّار أسبوع دبي للتصميم بتقديم حلول بناء ولونية متكاملة
شاركت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان وحلول البناء في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في أسبوع دبي للتصميم 2025 كراعٍ لوني حصري، حيث شهد جناحها في منطقة D3 إقبالاً واسعاً من المصممين والمعماريين والمهتمين بمجال الألوان والتصاميم، مقدماً تجربة فنية فريدة تجمع بين التقنية والإبداع اللوني.
وتشرّفت "دهانات الجزيرة" باستقبال الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، لجناحها في أسبوع دبي للتصميم 2025، وخلال الزيارة، استعرضت الشركة أحدث ابتكاراتها اللونية وحلولها للبناء التي ترتقي بالتصميم إلى بُعدٍ جديد يجمع بين الحِسّ الفني والرؤية المستدامة، لتقديم تجربة متكاملة في كل مساحة.
تؤكد "دهانات الجزيرة" أن هذه المشاركة تأتي في إطار التزامها بدعم الحراك الإبداعي وتمكين المصممين والمعماريين عبر حلول متطورة ومستدامة، وتسعى من خلال وجودها إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة تُعيد تعريف عالم الألوان من منظور فني وتقني متجدد، كما تترجم مشاركتها رؤيتها "نبتكر بفن" بأسلوب يواكب تطلعات المصممين نحو مستقبلٍ أكثر إبداعاً، جمالاً، واستدامة.