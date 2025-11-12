"دهانات الجزيرة" تُلهم زوّار أسبوع دبي للتصميم بتقديم حلول بناء ولونية متكاملة

وتشرّفت "دهانات الجزيرة" باستقبال الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، لجناحها في أسبوع دبي للتصميم 2025، وخلال الزيارة، استعرضت الشركة أحدث ابتكاراتها اللونية وحلولها للبناء التي ترتقي بالتصميم إلى بُعدٍ جديد يجمع بين الحِسّ الفني والرؤية المستدامة، لتقديم تجربة متكاملة في كل مساحة.