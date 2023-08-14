"القمة الثلاثية" المصرية الأردنية الفلسطينية تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن جدول زمني واضح

وأكدوا في البيان ضرورة وقف إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القدس، إضافة إلى وقف إرهاب المستوطنين والتيارات المتطرفة، ووضعهم موضع المساءلة، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل دون سند قانوني.