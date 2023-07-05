"الصيدلية السعودية" تُطلق برنامجها التدريبي الصيفي في الرياض والخبر

ومن ثَم الانتقال إلى التدريب الميداني تحت إشراف مختصين في المجال حتى نهاية الأسبوع الرابع، عن طريق توزيع المتدربين على مواقع عدة، لخوض غمار التجربة واكتساب المعارف والقدرات المطلوبة في المجال من على أرض الواقع.