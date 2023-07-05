"الصيدلية السعودية" تُطلق برنامجها التدريبي الصيفي في الرياض والخبر

أعلن الفرع الطلابي بالجمعية الصيدلية السعودية، انطلاق البرنامج التدريبي الصيفي للطلاب والطالبات في الشركات الدوائية، الاثنين الماضي، في مدينتَي الرياض والخبر، كمرحلة أولى.
كما أعلن الفرع انطلاق المرحلة الثانية، الأحد المقبل الموافق 9 يوليو و21 ذي الحجة، في مدينة جدة.
وأوضح أنه قد التحق بهذه الفرصة المتميزة عدد من طلاب وطالبات كليات الصيدلة من مختلف جامعات المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تهيئة الطلاب لسوق العمل في شركات الأدوية، وإكسابهم المهارات والقدرات اللازمة في هذا المجال من خلال الممارسة العملية في شتى الأقسام المتعلقة.
ويأتي هذا التدريب مواكبةً وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، بدعم شباب وشابات المستقبل من طلاب الصيدلة، وتهيئتهم لسوق العمل وفق خطة تدريبية مركزة وهادفة.
ويغطي البرنامج مجالات المبيعات وسلسلة الإمداد الدوائي في الشركات، وكذلك الشؤون التنظيمية وتطوير الأعمال والتيقظ الدوائي؛ حيث سيتمّ البدء بمحاضرات تعليمية خلال الأيام الثلاثة الأولى؛ لبناء الركيزة الأساسية للمهارات المطلوبة.
ومن ثَم الانتقال إلى التدريب الميداني تحت إشراف مختصين في المجال حتى نهاية الأسبوع الرابع، عن طريق توزيع المتدربين على مواقع عدة، لخوض غمار التجربة واكتساب المعارف والقدرات المطلوبة في المجال من على أرض الواقع.
ويختتم البرنامج بالمرور على بقية الأقسام في مقر الشركة؛ للاطلاع والتعرف عليها عن قرب.
يُذكر أن الفرع الطلابي للجمعية الصيدلية السعودية، يتميّز باستهداف جميع طلاب الصيدلة في المملكة العربية السعودية، وتقديم أنشطة هادفة ومتنوعة لهذه الفئة، وتغطية احتياجاتهم في مجال اختصاصه. كما يسير بخطى ثابتة على الخطط المرسومة نحو تحقيق أهدافه المرجوة في هذا الشأن.