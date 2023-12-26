لرفع كفاءة الطرق.. "بلدية صبيا" تُنجز 73% من مشروع التحسين والتطوير لمدخل الظبية

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي، أن البلدية وفي ظل أعمالها المستمرة في مشاريع التدخلات الحضرية، والارتقاء بجودة الحياة وتشجيع السكان على اتباع أنماط صحية بأفضل المواصفات الفنية، والتميز في جودة الخدمات المقدمة لرفع البيئة الحضرية في المحافظة؛ أنجزت حتى الآن 73% من نسبة مشروع التحسين والتطوير لمدخل الظبية. وقامت بإنشاء ممشى ومسارات للدراجات، وتخصيص مواقف للسيارات، وتهيئة منطقة التشجير والعمل على توسعة الطريق وتحسين طبقة الأسفلت.