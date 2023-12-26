لرفع كفاءة الطرق.. "بلدية صبيا" تُنجز 73% من مشروع التحسين والتطوير لمدخل الظبية
أنجزت بلدية محافظة صبيا نسبة 73% من مشروع التحسين والتطوير لمدخل الظبية؛ من خلال إنشاء ممشى ومسارات للدراجات، وتخصيص مواقف للسيارات، وتهيئة منطقة التشجير، والعمل على توسعة الطريق وتحسين طبقة الأسفلت؛ تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لرفع كفاءة الطرق وإيجاد بيئة حضرية للسكان، وتعزيز أسلوب الحياة الصحي.
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي، أن البلدية وفي ظل أعمالها المستمرة في مشاريع التدخلات الحضرية، والارتقاء بجودة الحياة وتشجيع السكان على اتباع أنماط صحية بأفضل المواصفات الفنية، والتميز في جودة الخدمات المقدمة لرفع البيئة الحضرية في المحافظة؛ أنجزت حتى الآن 73% من نسبة مشروع التحسين والتطوير لمدخل الظبية. وقامت بإنشاء ممشى ومسارات للدراجات، وتخصيص مواقف للسيارات، وتهيئة منطقة التشجير والعمل على توسعة الطريق وتحسين طبقة الأسفلت.
وأشار "خرمي" إلى أن الأعمال متواصلة ومستمرة لتحقيق أهداف البرنامج الذي أطلقته الوزارة ضمن منهجية ومعايير مستدامة تركز على عدد من العناصر والوصول الشامل في المشاريع إلى النوعية والحداثة.