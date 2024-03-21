تكريم وزارة النقل في الحفل الختامي لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق

حصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على تكريم ضمن مشاركتها في الدورة الخامسة لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق؛ وذلك نظير جهودها في تعزيز أفضل الممارسات والمنهجيات لتحقيق الاستدامة في كفاءة الإنفاق.
ويتكون البرنامج في الدورة الخامسة عقب تحديثة من سبع ركائز رئيسية واثنان وستون مؤشرًا يتم تقييم الجهات الحكومية عليه، يهدف إلى رفع الجاهزية لتحقيق كفاءة الانفاق بشكل ذاتي ومستدام وفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة.
وتسلم الجائزة مدير مكتب كفاءة الإنفاق بالوزارة سلطان الشبانة، فيما عملت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال فترة التقييم والتي بدأت من انطلاق الدورة الخامسة في شهر يونيو 2023م حتى شهر سبتمبر 2023م على تسليم أكثر من 400 وثيقة داعمة.
يُذكر أن تصميم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق يهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتمكين الجهات الحكومية من قياس نضج ممارسات كفاءة الإنفاق وبنائه على سبعة ركائز لتغطي دورة حياة الإنفاق، ووضع الخطط التحسينية اللازمة لاستدامة هذه الممارسات، بما يعظم الأثر من الإنفاق ويسهم في الحد من كافة أوجه الهدر، تحقيقًا لاقتصاد مزدهر ومستدام يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.