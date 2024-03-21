تكريم وزارة النقل في الحفل الختامي لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق

يُذكر أن تصميم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق يهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتمكين الجهات الحكومية من قياس نضج ممارسات كفاءة الإنفاق وبنائه على سبعة ركائز لتغطي دورة حياة الإنفاق، ووضع الخطط التحسينية اللازمة لاستدامة هذه الممارسات، بما يعظم الأثر من الإنفاق ويسهم في الحد من كافة أوجه الهدر، تحقيقًا لاقتصاد مزدهر ومستدام يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.