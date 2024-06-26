وفد المملكة يشارك في الحوار الخامس لمجلس التعاون مع الولايات المتحدة للتجارة والاستثمار وقمة الاستثمار

شارك وفد المملكة برئاسة وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية، عبدالعزيز بن عمر السكران، في الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي الأمريكي، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفي قمة الاستثمار الأمريكية (SelectUSA) ضمن وفد يضم (22) جهة من القطاعين العام والخاص .