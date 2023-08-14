مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يعيد الحركة لشاب أصيب بـ"الشلل" إثر سقوطه من علو شاهق

وتابع: بعد انتهاء العملية نُقِل المريض مجدداً إلى العناية المركزة، حيث بقي فيها تحت المراقبة لمدة 72 ساعة، بعدها أجريت له العملية الثانية، وجرى فيها إزالة العظم المكسور وتحرير العصب من الخلف ومن الأمام، عن طريق إزالة الفقرة والعظم، ثم تثبيت الفقرتين "10" و"11" إلى الفقرتين القطنيتين رقم "1" و"2"، وتمت إحالة المريض إلى العناية المركزة، حيث أمضى "4" أيام قيد المراقبة حتى استقرت حالته تماماً، وتخلص من القسطرات، قبل أن ينقل إلى جناح التنويم، وبدأت حالته في التحسن باطراد مع برنامج العلاج الطبيعي المكثف، وبدأ في تحريك أطرافه السفلية شيئاً فشيئاً إلى أن استعاد ولله الحمد قدرته على المشي.