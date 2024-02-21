ذكرى يوم التأسيس.. لوحاتٌ بألوان الحب والولاء والعطاء

وأكّد العتيبي؛ أن احتفاءنا بهذا اليوم هو احتفاءٌ بمولد أمة احتفظت بعمقها التاريخي عبر السنين، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، الذي يتزامن فيه هذا الاحتفاء مع الإنجازات الضخمة التي تحققت في جميع المجالات، ومع قصة تحوُّل كبرى استهدفت تنمية المكان وبناء الإنسان، بفضل رؤية عبقرية استلهمت كافة مناحي التطور والنماء الذي نتطلع من خلاله إلى مستقبل مشرق يلامس عنان السماء، بعد أن أصبحت المملكة رقماً صعباً في المعادلة الدولية، وصارت مقصداً لصُناع القرار في العالم كله، يضبطون ساعاتهم على توقيتها، مانحين إياها ثقتهم المطلقة في ظل ما تتمتع به من عمقٍ تاريخي وإسلامي وعربي، وموقعٍ إستراتيجي، وثروات ضخمة منحتها الريادة العالمية وشكّلت مرتكزات لرؤيتها التنموية الاستثنائية.