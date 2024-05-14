"غلام": المنطقة العربية تتعرض لظواهر جوية قاسية وتقلبات مناخية غير مسبوقة

وبين "غلام" أن اللجنة وما تقوم به من مهام وبرامج فنية تغطي جميع الأنشطة الأرصادية وتطبيقاتها، تعد لبنة مهمة في الكثير من المشاريع التنموية والأنشطة الإنسانية والبيئية المتنوعة في الدول العربية، ولا غنى عنها لدفع سبل التقدم والتنمية، كما أن مشاكل البيئة والمناخ والكوارث الطبيعية والمياه وغيرها تفرض نفسها اليوم على رأس المكونات الرئيسية التي تهم المواطن العربي في حياته اليومية، وهي أيضاً من القضايا الرئيسية التي تتولاها هذه اللجنة لبحثها ودراستها للوصول إلى الحلول المناسبة من خلال مشاريع القرارات التي ترفع إلى مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.