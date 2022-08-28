وزير الإسلامية يستعرض مع نظيره البحريني أوجه التعاون في المجالات الإسلامية ونشر الوسطية

من جانبه، أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين في تصريح صحفي أن مملكة البحرين حريصة على تفعيل التعاون في المجالات التي تخدم العمل الإسلامي والاستفادة من تجربة المملكة في نشر الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف، مشيراً إلى التوافق في مختلف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في كل ما يخدم العمل الإسلامي بمجالاته المتنوعة.