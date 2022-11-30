فعاليات "بيت الحرفيين" بالأحساء تستحضر مهن الآباء والأجداد

ويضم بيت الحرفيين، الذي يقع على مساحة 12 ألف متر مربع، 112 متجراً للحرف اليدوية والصناعات التقليدية التي تهدف إلى الحفاظ على الحرف اليدوية والمكانة التاريخية والتراثية للأحساء والإسهام في استدامة هذه الصناعات الحرفية ونقلها عبر الأجيال ودعمها اقتصادياً وسياحياً، ودعم الحرفيين وتسويق منتجاتهم.